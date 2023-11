Poule au pot Salle des Fêtes Retjons, 25 novembre 2023, Retjons.

Retjons,Landes

Le 25 Novembre dès 19h, venez vous réchauffer et passer une bonne soirée tout en dégustant une bonne poule au pot !

Inscriptions avant le 22 Novembre !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Salle des Fêtes

Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



On November 25, from 7pm onwards, come and warm up and enjoy an evening of good food and chicken!

Register before November 22!

El 25 de noviembre a partir de las 19.00 horas, ven a calentar motores y disfruta de una velada de buena comida y pollo

Inscríbete antes del 22 de noviembre

Am 25. November ab 19 Uhr können Sie sich aufwärmen und einen schönen Abend verbringen, während Sie ein leckeres Huhn im Topf genießen!

Anmeldung bis zum 22. November!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Landes d’Armagnac