Halloween Party Salle des fêtes Retjons, 4 novembre 2023, Retjons.

Retjons,Landes

C’est le moment de fouiller dans les malles et de se fabriquer le déguisement le plus effrayant pour gagner le concours d’Halloween et partir en quête de bonbons à travers le bourg de Retjons.

De retour, à 20h, rendez-vous à la Salle des Fêtes pour partager un repas animé par Le Black and White..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle des fêtes

Retjons 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



It’s time to rummage through the trunks and make the scariest disguise to win the Halloween contest and go trick-or-treating through the town of Retjons.

On your return, at 8 p.m., join us at the Salle des Fêtes for a meal hosted by Le Black and White.

Es hora de rebuscar en los baúles y confeccionar el disfraz más terrorífico para ganar el concurso de Halloween y salir a pedir caramelos por el pueblo de Retjons.

A la vuelta, a las 20:00 h, diríjase a la Salle des Fêtes para disfrutar de una comida ofrecida por Le Black and White.

Es ist an der Zeit, in den Koffern zu wühlen und sich das gruseligste Kostüm zu basteln, um den Halloween-Wettbewerb zu gewinnen und sich auf die Suche nach Süßigkeiten in der Stadt Retjons zu begeben.

Um 20 Uhr treffen wir uns in der Festhalle, um ein Essen zu genießen, das von Le Black and White begleitet wird.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Landes d’Armagnac