Soirée solidaire au profit du Téléthon à Reterre Salle des Fêtes Reterre, 1 décembre 2023, Reterre.

Reterre,Creuse

Le Comité des fêtes de Reterre organise une soirée solidaire au profit du Téléthon à la salle des fêtes de Reterre.

À partir de 19h : dégustation de soupes savoureuses

N’oubliez pas votre bol et votre cuillère!!!

Buvette et ventes de crêpes

À partir de 19h30: Soirée jeux de sociétés, de cartes ..

Apportez vos jeux!!!

Soyez de la partie, invitez vos proches et contribuons tous ensemble à cette soirée pour une noble cause.

Tous à vos bols, cuillères, et boites de jeux!!

Nous vous attendons nombreux !

9 décembre dès 19h

Salle des fêtes

3€/personne,

au profit du Téléthon

☎️ Renseignements et inscriptions au 06 44 08 64 68, cdfreterre@yahoo.fr.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Salle des Fêtes

Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Reterre is organizing an evening of solidarity in aid of the Telethon at the Reterre village hall.

? From 7pm: tasty soup tasting

Don’t forget your bowl and spoon!

Refreshment bar and crêpe sales?

? From 7:30pm: Board games, card games?

Bring your games!

Join in, invite your friends and family, and let’s all contribute to a noble cause.

? Bring your bowls, spoons and game boxes!

We look forward to seeing you! ?????

? december 9 from 7pm

? Salle des fêtes

? 3?/person,

? to benefit the Telethon

?? Information and registration on 06 44 08 64 68, cdfreterre@yahoo.fr

El Comité des fêtes de Reterre organiza una velada solidaria a favor del Teletón en el ayuntamiento de Reterre.

? A partir de las 19.00 h: degustación de sopa sabrosa

¡No olvide su cuenco y su cuchara!

Barra de refrescos y venta de tortitas?

? A partir de las 19.30 h: Juegos de mesa, juegos de cartas?

Traiga sus propios juegos

Participa, invita a tus amigos y familiares y contribuyamos todos a esta velada por una noble causa.

? ¡Coge tus cuencos, cucharas y cajas de juegos!

Esperamos veros allí! ?????

? 9 de diciembre a partir de las 19.00 horas

? Sala de Fiestas

? 3 por persona

a beneficio del Teletón

?? Información e inscripciones en el 06 44 08 64 68, cdfreterre@yahoo.fr

Das Festkomitee von Reterre organisiert einen Solidaritätsabend zugunsten des Telethon im Festsaal von Reterre.

? Ab 19 Uhr: Verkostung von schmackhaften Suppen

Vergessen Sie nicht Ihre Schüssel und Ihren Löffel!!!

Getränkestand und Crêpes-Verkauf?

? Ab 19:30 Uhr: Abend mit Gesellschafts- und Kartenspielen?

Bringen Sie Ihre Spiele mit!

Seien Sie dabei, laden Sie Ihre Lieben ein und lassen Sie uns alle gemeinsam zu diesem Abend für einen guten Zweck beitragen.

? Alle an ihre Schüsseln, Löffel und Spielschachteln!

Wir erwarten Sie zahlreich! ?????

? 9. Dezember ab 19 Uhr

? Festsaal

? 3?/Person,

? zu Gunsten des Telethon

?? Informationen und Anmeldungen unter 06 44 08 64 68, cdfreterre@yahoo.fr

Mise à jour le 2023-11-28 par Marche et Combraille en Aquitaine