Réveillon de la St Sylvestre Salle des Fêtes Renwez, 31 décembre 2023, Renwez.

Renwez,Ardennes

Soirée de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes de Renwez, sur réservation, places limitées Repas avec animation Day and night 08 Traiteur Matmin.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Salle des Fêtes

Renwez 08150 Ardennes Grand Est



New Year’s Eve party at the Renwez village hall, reservation required, places limited Meal with entertainment Day and night 08 Traiteur Matmin

Fiesta de Nochevieja en la sala del pueblo de Renwez, reserva obligatoria, plazas limitadas Comida con animación Día y noche 08 Traiteur Matmin

Silvesterabend im Festsaal von Renwez, mit Reservierung, begrenzte Plätze Mahlzeit mit Animation Day and night 08 Traiteur Matmin

Mise à jour le 2023-10-28 par Ardennes Tourisme