KaS Product Reload + Dear Deer Salle des fêtes Renaud, 20 juin 2023, Fretin. KaS Product Reload + Dear Deer Mardi 20 juin, 20h00 Salle des fêtes Renaud 2€ / gratuit moins de 12 ans KaS Product Reload (post punk / cold wave – FR)

A sa naissance dans le tourbillon post-punk/cold wave des années 80, le duo KaS Product repousse les limites du rock en France, avec ses synthés hypnotiques surélevés par la voix charismatique de Mona Soyoc. Elle reprend aujourd’hui en trio le projet pour faire résonner le son originel et intemporel du groupe à travers une nouvelle alchimie musicale. Dear Deer (electro post punk – FR)

Duo lillois né en 2015, Dear Deer s’attache à mêler sonorités post-punk avec electro berlinoise, rythmes disco et esthétique pailletée. Un seul but : faire danser les foules comme sur un dancefloor de discothèque des années 80 transporté en plein milieu d’une rave berlinoise. Salle des fêtes Renaud 3 rue Alfred Cousin Fretin Fretin 59273 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 64 67 40 »}, {« type »: « email », « value »: « service.communication@ville-fretin.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Aéronef Belles Sortie François legouic

