Réveillon de la Saint Sylvestre à Reignac Salle des fêtes Reignac, 31 décembre 2023, Reignac.

Reignac,Gironde

La fin d’année approche, le comité des fêtes reconduit le réveillon du 1er de l’an !

Le traiteur Blaye en bouche nous régalera et Sonorisation Gabriel va nous faire danser jusqu’au bout de la nuit !!

Venez nombreux faire la fête avec nous, pour célébrer le passage à 2024 !!!.

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . EUR.

Salle des fêtes

Reignac 33860 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With the end of the year just around the corner, the Comité des fêtes has decided to hold its New Year’s Eve party on New Year’s 1st!

The Blaye en bouche caterer will treat us and Sonorisation Gabriel will keep us dancing until the end of the night!

Come one, come all, and celebrate the transition to 2024 with us!

Con el fin de año a la vuelta de la esquina, la comisión de festejos organiza una nueva fiesta de Nochevieja el día de Año Nuevo

El catering Blaye en bouche nos deleitará y Sonorisation Gabriel nos hará bailar toda la noche

Vengan todos a celebrar con nosotros el paso a 2024

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das Festkomitee veranstaltet auch am 1. Januar wieder einen Silvesterabend!

Der Caterer Blaye en bouche wird uns verwöhnen und Sonorisation Gabriel wird uns bis zum Ende der Nacht tanzen lassen!!!

Kommen Sie zahlreich und feiern Sie mit uns, um den Übergang zu 2024 zu feiern!

Mise à jour le 2023-11-13 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde