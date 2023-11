Daniel l’Homond – L’Estrambord Salle des fêtes Raymond Gintrac Cubjac-Auvézère-Val d’Ans, 18 novembre 2023, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans.

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans,Dordogne

Soirée organisée par l’association Notre Patrimoine Cubjac Auvézère Val d’Ans dans le cadre du festival du conte du Lébérou.

Entrée 10€ (5€ pour les adhérents), gratuite pour les -16 ans.

Réservation conseillée..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des fêtes Raymond Gintrac

Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Evening organized by the association Notre Patrimoine Cubjac Auvézère Val d’Ans as part of the Lébérou storytelling festival.

Admission 10? (5? for members), free for children under 16.

Reservations recommended.

Velada organizada por la asociación Notre Patrimoine Cubjac Auvézère Val d’Ans en el marco del festival de cuentos de Lébérou.

Entrada 10 euros (5 euros para socios), gratuita para menores de 16 años.

Se recomienda reservar.

Dieser Abend wird von der Vereinigung Notre Patrimoine Cubjac Auvézère Val d’Ans im Rahmen des Märchenfestivals von Lébérou organisiert.

Eintritt 10 ? (5 ? für Mitglieder), kostenlos für Kinder unter 16 Jahren.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Isle-Auvézère