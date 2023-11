MARCHÉ DE NOËL Salle des Fêtes Raves, 10 décembre 2023, Raves.

Raves,Vosges

Nombreux exposants et producteurs locaux.

Photo avec le père Noël.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 09:00:00 fin : 2023-12-10 18:00:00. 0 EUR.

Salle des Fêtes rue de la Mairie

Raves 88520 Vosges Grand Est



Many exhibitors and local producers.

Photo with Santa Claus.

Numerosos expositores y productores locales.

Oportunidad de fotografiarse con Papá Noel.

Zahlreiche Aussteller und lokale Produzenten.

Foto mit dem Weihnachtsmann.

