Don du sang Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Don du sang Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne, 19 décembre 2023, Ramonville-Saint-Agne. Don du sang Mardi 19 décembre, 14h00 Salle des Fêtes En décembre, faites le plus beau des cadeaux : faites un don de sang. L’Établissement Français du Sang organise une collecte mardi 19 décembre 2023 de 14h à 19h, à la salle des fêtes de Ramonville. Mobilisons-nous pour le don du sang ! Pour prendre rendez-vous ? ICI Salle des Fêtes Place du Canal 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte?ville=RAMONVILLE+SAINT+AGNE&date=&fbclid=IwAR1IpOz2rxIgLD1c47uH02XqIuP6TOQC6pDF0wTfYj-Ny-BRnThUKHH9hbE »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T19:00:00+01:00

2023-12-19T14:00:00+01:00 – 2023-12-19T19:00:00+01:00 solidarité sauver Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Salle des Fêtes Adresse Place du Canal 31520 Ramonville Ville Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne Lieu Ville Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne latitude longitude 43.550457;1.484824

Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/