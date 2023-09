Don du sang Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne, 9 octobre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Don du sang Lundi 9 octobre, 14h00 Salle des Fêtes

Le lien entre la Coupe du monde de rugby et le don du sang ? Les deux partagent des valeurs communes : solidarité, générosité et engagement.

Après les congés d’été, il y a traditionnellement une baisse de fréquentation des collectes de sang. En cette période sportive et festive, faîtes comme Melvyn Jaminet et transformez l’essai en allant donner votre sang pour sauver des vies (à défaut de faire partie du #XVdeFrance).

L’Établissement Français du Sang organise une collecte lundi 9 octobre 2023 de 14h à 19h, à la salle des fêtes de Ramonville.

Mobilisons-nous pour le don du sang !

Pour prendre rendez-vous ? ICI

Salle des Fêtes Place du Canal 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte?ville=RAMONVILLE+SAINT+AGNE&date=&fbclid=IwAR1IpOz2rxIgLD1c47uH02XqIuP6TOQC6pDF0wTfYj-Ny-BRnThUKHH9hbE »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T14:00:00+02:00 – 2023-10-09T19:00:00+02:00

2023-10-09T14:00:00+02:00 – 2023-10-09T19:00:00+02:00

dondusang solidarité