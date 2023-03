Vide grenier Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Vide grenier Salle des Fêtes, 26 mars 2023, Ramonville-Saint-Agne. Vide grenier Dimanche 26 mars, 09h00 Salle des Fêtes Dimanche 26 mars de 9h à 18h à la salle des fêtes (parc technologique du Canal).

Venez chiner et donnez une seconde vie à ces objets du quotidien.

Buvette · petite restauration · surprise

——-

Pour réserver 1 emplacement, contacter le Comité des œuvres sociales avant le 22 mars au 05 61 75 21 04 ou cos@mairie-ramonville.fr Salle des Fêtes Place du Canal 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:cos@mairie-ramonville.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

