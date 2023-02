Don du sang Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Don du sang Salle des Fêtes, 13 février 2023, Ramonville-Saint-Agne. Don du sang Lundi 13 février, 14h00 Salle des Fêtes L’Établissement Français du Sang organise une nouvelle collecte. Salle des Fêtes Place du Canal 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://bit.ly/3zKftwk »}] À l’approche de la St Valentin, êtes-vous prêts à faire battre des cœurs et à donner votre sang ? L’Établissement Français du Sang organise une collecte lundi 13 février de 14h à 19h, à la salle des fêtes de Ramonville. Le mois de février est une période sensible entre les vacances scolaires et les départs aux sports d’hiver entraînant une baisse de fréquentation des collectes. Mobilisons-nous pour le don du sang !

Pour prendre rendez-vous ? bit.ly/3zKftwk

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-13T14:00:00+01:00

2023-02-13T19:00:00+01:00

