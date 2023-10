Journée d’information sur le haut potentiel Salle des fêtes Ramonville Ramonville-Saint-Agne, 18 novembre 2023, Ramonville-Saint-Agne.

Journée d’information sur le haut potentiel Samedi 18 novembre, 09h00 Salle des fêtes Ramonville

Il s’agit d’une journée d’information, organisée par l’association nationale pour les enfants intellectuellement précoces et l’association REGARDS, au cours de laquelle interviendra Mme LAUBRY Coralie, psychologue du développement et directrice de cogito’z situé à Marseille et Genève. Cette journée s’adresse aux familles, enseignants et aux professionnels du monde éducatif, qui se posent des questions sur le haut potentiel.

Salle des fêtes Ramonville Rue Joliot Curie, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/anpeip-occitanie/evenements/journee-sur-le-haut-potentiel »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00