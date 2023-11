Alberi Sonori trio concert bal trad italien actuel Salle des fêtes, Puylaurens (81), 24 novembre 2023, .

L’association Amitiés Mulazzo Puylaurens propose

ALBERI SONORI TRIO

Concert bal trad folk italien actuels

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023 – 20h30 à 22H30

Salle des fêtes, 81700 Puylaurens

Tarif 10 € – tout public

Ambiance chaleureuse, conviviale – venez danser, écouter ou les deux !

Buvette, chaises et tables sur place

Renseignements : amitiesmulazoopuylaurens@gmail.com / 0613824897

Alberi Sonori « racines qui brisent le bêton » porte avec amour et ardeur le répertoire palpitant de sa terre d’origine. Les mille paysages festifs de la tarentelle s’alternent au gré de l’expression passionnée, in,time et parfois onirique du chant populaire.

Entre interprétation et création, les musicien-ne-s proposent un répertoire qui s’inscrit dans la continuité d’une tradition vivante qui se renouvelle sans cesse. Le chant brut et timbré se décline en plusieurs dialectes, fruit de mélanges séculaires et se prolonge au son puissant des tambours, de l’accordéon et des cordes.

CINZIA MINOTTI : voix, tambours, tambourins à cordes

GIEUSEPPE PONZO : guitare battente, lira calabraise, mandoline, flûtes traditionnelles, guimbarde, accordéon.

VALERIA VITRANO : voix, castagnettes, tambourin à cordes.

lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=6cn32YTàG0

Au plaisir de partager cette soirée ensemble

Salle des fêtes, Puylaurens (81) 12, Quartier Cap de Castel

