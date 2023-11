Bal traditionnel Occitan avec Fial de Lana Salle des fêtes, Puylaurens (81) Bal traditionnel Occitan avec Fial de Lana Salle des fêtes, Puylaurens (81), 18 novembre 2023, . Bal traditionnel Occitan avec Fial de Lana Samedi 18 novembre, 22h00 Salle des fêtes, Puylaurens (81) Gratuit A la suite du repas organisé par le comité des fêtes (sur réservation en Mairie) et après le feu d’artifice qui sera tiré sur la place du château Cap de Castel à 21h45, retrouver le groupe Fial de Lana à la salle des fêtes de Puylaurens pour un bal traditionnel Occitan GRATUIT ! RDV dès 22h. source : événement Bal traditionnel Occitan avec Fial de Lana publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Puylaurens (81) 12, Quartier Cap de Castel

