Soirée cabaret-théâtre Salle des fêtes Puybarban, 25 novembre 2023, Puybarban.

Puybarban,Gironde

Rendez-vous dès 19h pour dégustez des tapas et vous installer pour les spectacles de l’atelier de théâtre de Loubens.

Au programme une soirée humoristique et vous présentera plusieurs sketches et monologues dès 20h30.

Buvette sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us at 7pm to enjoy tapas and settle in for performances by the Loubens theater workshop.

On the program: a humorous evening featuring several sketches and monologues starting at 8:30pm.

Refreshments on site.

Acompáñenos a las 19.00 h para disfrutar de unas tapas y acomodarse para los espectáculos del taller de teatro Loubens.

El programa incluye una velada humorística con varios sketches y monólogos a partir de las 20.30 h.

Refrescos in situ.

Treffen Sie sich ab 19 Uhr, um Tapas zu genießen und sich für die Aufführungen des Theaterworkshops von Loubens einzurichten.

Auf dem Programm steht ein humoristischer Abend, bei dem ab 20:30 Uhr mehrere Sketche und Monologe aufgeführt werden.

Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers