Soirée country Salle des fêtes Puybarban, 21 octobre 2023, Puybarban.

Puybarban,Gironde

Démonstration danse country suivie d’un cours gratuit pour les débutants. Restauration et buvette sur place dès 19h. Sur réservation..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 23:00:00. .

Salle des fêtes

Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Country dance demonstration followed by a free class for beginners. Catering and refreshments on site from 7pm. Reservations required.

Demostración de baile country seguida de un curso gratuito para principiantes. Comida y refrescos a partir de las 19.00 horas. Imprescindible reservar.

Vorführung von Countrytanz, gefolgt von einem kostenlosen Kurs für Anfänger. Essen und Trinken vor Ort ab 19 Uhr. Nur mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-29 par OT de l’Entre-deux-Mers