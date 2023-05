Concert de la Chorale Salle des fêtes, 27 mai 2023, Puy-l'Évêque.

Puy-l’Évêque,Lot

Samedi 27 Mai – A la salle des fêtes de Puy l’Evêque concert exceptionnel des élèves de l’école de musique de la CCVLV, de l’Harmonie de Puy-l’Evêque et de la chorale de Douelle. Organisé par l’orchestre d’harmonie de Puy l’Evêque ..

2023-05-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Salle des fêtes

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie



Saturday, May 27 – At the village hall of Puy l’Evêque exceptional concert of the students of the music school of the CCVLV, the Harmony of Puy l’Evêque and the choir of Douelle. Organized by the harmony orchestra of Puy l’Evêque .

Sábado 27 de mayo – En la Salle des Fêtes de Puy l’Evêque, concierto excepcional de los alumnos de la escuela de música CCVLV, de la Harmonie de Puy l’Evêque y del coro Douelle. Organizado por la banda de viento de Puy l’Evêque.

Samstag, 27. Mai – In der Festhalle von Puy l’Evêque Außergewöhnliches Konzert der Schüler der Musikschule der CCVLV, der Harmonie von Puy l’Evêque und des Chors von Douelle. Organisiert vom Blasorchester von Puy l’Evêque .

Mise à jour le 2023-05-23 par OT CVL Vignoble