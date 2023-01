Conférences – Transition énergétique Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac Nérac Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Nérac

Conférences – Transition énergétique Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac, 25 janvier 2023, Nérac. Conférences – Transition énergétique Mercredi 25 janvier, 13h00 Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac

Entrée libre

Discussions et conférences sur le thème de la transition énergétique Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac Puy Fort Eguille Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine On se retrouve mercredi 25 janvier à partir de 13h00 à la salle des fêtes de Puy Fort Eguille (Nérac) pour échanger sur le thème de la transition énergétique à l’occasion des Journées de l’immobilier. Une rencontre organisée par la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne avec la participation de l’agence immobilier ERA de Nérac.

La transition énergétique, un thème phare dans notre actualité autour duquel nous vous proposons de vous informer, discuter et échanger.

Au programme :

13h00 – Stands informations projets immobiliers / diagnostiqueurs

Conférences

15h00 – Patrick Salez de la Team Europe, expert en politique territoriale européenne et sur le thème de la crise énergétique en Europe

16h30 – CAUE 47 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne), organisme de conseil et interlocuteur départemental pour les aides à la transition énergétique dans le secteur de l’immobilier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T13:00:00+01:00

2023-01-25T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac Adresse Puy Fort Eguille Ville Nérac lieuville Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac Nérac Departement Lot-et-Garonne

Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac Nérac Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nerac/

Conférences – Transition énergétique Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac 2023-01-25 was last modified: by Conférences – Transition énergétique Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac 25 janvier 2023 Nérac Salle des fêtes Puy Fort Eguille à Nérac Nérac

Nérac Lot-et-Garonne