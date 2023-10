Marché de Noël Salle des fêtes Pujols, 2 décembre 2023, Pujols.

Pujols,Gironde

Marché de Noël à Pujols à la salle des fêtes

Nombreux exposants, balades en calèche, tombola.

Restauration et buvette sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Salle des fêtes

Pujols 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market in Pujols at the Salle des Fêtes

Numerous exhibitors, horse-drawn carriage rides, tombola.

Catering and refreshments on site.

Mercado de Navidad en Pujols, en el ayuntamiento del pueblo

Numerosos expositores, paseos en coche de caballos, tómbola.

Catering y refrescos in situ.

Weihnachtsmarkt in Pujols im Festsaal

Zahlreiche Aussteller, Kutschfahrten, Tombola.

Verpflegung und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Castillon-Pujols