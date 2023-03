Soirée musicale Salle des fêtes Pujo Pujo Catégories d’Évènement: Pujo

Seine-et-Marne

Soirée musicale Salle des fêtes, 25 mars 2023, Pujo Pujo. Soirée musicale PUJO Salle des fêtes Village Pujo Seine-et-Marne Salle des fêtes PUJO

2023-03-25 – 2023-03-25

Salle des fêtes PUJO

Pujo

Seine-et-Marne Pujo . Nouvelle soirée musicale et festive avec le comité des fêtes qui à invité « Little Bosstone » pour enflammé ce samedi soir ! Restauration sur place. comitedepujopal@gmail.com https://www.facebook.com/palpujo Salle des fêtes PUJO Pujo

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Pujo, Seine-et-Marne Autres Lieu Pujo Village Adresse Pujo Seine-et-Marne Salle des fêtes PUJO Ville Pujo Pujo Departement Seine-et-Marne Tarif Lieu Ville Salle des fêtes PUJO Pujo

Pujo Village Pujo Pujo Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pujo pujo/

Soirée musicale Salle des fêtes 2023-03-25 was last modified: by Soirée musicale Salle des fêtes Pujo Village 25 mars 2023 Pujo PUJO Salle des fêtes Village Pujo Seine-et-Marne Salle des fêtes Pujo Seine-et-Marne

Pujo Pujo Seine-et-Marne