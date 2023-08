La Cie Imagine présente » Quai des Longitudes » Salle des fêtes Pugnac, 2 septembre 2023, Pugnac.

Pugnac,Gironde

La Cie Imagine présente « Quai des Longitudes » dans le cadre des « Scènes d’été ».

Le spectacle s’inspire de la vie des capitaines au long cours Landard et Grimard, deux gauriacais ayant vécu à la fin du XIXème siècle. Ces marins, véritables aventuriers de la mer, ont oeuvré aux prémisses de la mondialisation et nous ont laissé de précieux témoignages à travers leurs carnets de bord. Ces carnets nous ont été confiés par l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Gauriac. Associés à des textes de grands auteurs et de voyageurs, nous en avons fait un spectacle !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Salle des fêtes

Pugnac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cie Imagine presents « Quai des Longitudes » as part of the « Scènes d’été » program.

The show is inspired by the lives of the ocean-going captains Landard and Grimard, two Gauriac residents who lived at the end of the 19th century. These sailors, true adventurers of the sea, worked at the dawn of globalization and left us invaluable testimonies through their logbooks. These logbooks have been entrusted to us by the Association de Sauvegarde du Patrimoine de Gauriac. Combined with texts by great authors and travelers, we’ve turned them into a show!

Cie Imagine presenta « Quai des Longitudes » dentro de la serie « Scènes d’été ».

El espectáculo se inspira en la vida de los capitanes oceánicos Landard y Grimard, dos vecinos de Gauriac que vivieron a finales del siglo XIX. Estos marinos, auténticos aventureros del mar, trabajaron en los albores de la globalización y nos han legado testimonios inestimables a través de sus cuadernos de bitácora. Estos cuadernos de bitácora nos han sido confiados por la Association de Sauvegarde du Patrimoine de Gauriac. Combinados con textos de grandes autores y viajeros, ¡los hemos convertido en un espectáculo!

Die Cie Imagine präsentiert « Quai des Longitudes » im Rahmen der « Scènes d’été » (Sommerszenen).

Das Stück ist vom Leben der Kapitäne Landard und Grimard inspiriert, die Ende des 19. Jahrhunderts in Gauriac lebten. Diese Seeleute, wahre Abenteurer des Meeres, arbeiteten an den Anfängen der Globalisierung und haben uns mit ihren Bordbüchern wertvolle Zeugnisse hinterlassen. Diese Tagebücher wurden uns von der Association de Sauvegarde du Patrimoine de Gauriac anvertraut. Zusammen mit Texten von großen Autoren und Reisenden haben wir daraus ein Schauspiel gemacht!

