Début : 2023-12-16 16:00:00

fin : 2023-12-16 . L’association Miladiou vous propose un évènement caritaif dédié à l’enfance et à la famille. Au programme : 16h : Ateliers créatifs, maquillage, gouter (crêpes & gâteaux), chocolat et vin chaud,

17h30 : Démonstration allumage de feu,

18h : balade contée aux flambeaux,

19h : Un pas d’Coté – chanson vivante et vivace,

20h30 : Yvette Sound System – Hip-hop musette

22: DJ Don Pablito – électro cumbia Sur fond de buvette et food-trucks ! EUR.

Proissans 24200 Dordogne

