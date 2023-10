Halloween Party Salle des fêtes Proissans, 31 octobre 2023, Proissans.

Proissans,Dordogne

L’amicale laïque de Proissans organise son Halloween Party !

Rendez-vous à 17h30 devant la salle des fêtes (places limitées).

Au programme :

– Chasse aux bonbons dans le bourg, attention aux monstres !

– Concours de déguisement le plus effrayant !

– Concours du gâteau le plus monstrueux (ramène ton gâteau pour participer)

Sur place : foodtruck Tof Pizzette.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Salle des fêtes

Proissans 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’amicale laïque de Proissans organizes its Halloween Party!

Meet at 5.30pm in front of the salle des fêtes (places are limited).

Program:

– Candy hunt in the village – watch out for monsters!

– Scariest costume contest!

– Monster cake contest (bring your own cake to take part)

On-site: Tof Pizzette foodtruck

¡La Amicale laïque de Proissans organiza su Fiesta de Halloween!

Cita a las 17.30 h delante de la sala de fiestas (plazas limitadas).

En el programa:

– Truco o trato en el pueblo, ¡cuidado con los monstruos!

– Concurso para el disfraz más terrorífico

– Concurso de la tarta más monstruosa (trae tu tarta para participar)

In situ: foodtruck Tof Pizzette

Die amicale laïque von Proissans organisiert ihre Halloween-Party!

Treffpunkt ist um 17:30 Uhr vor dem Festsaal (begrenzte Plätze).

Auf dem Programm stehen:

– Süßigkeitenjagd in der Ortschaft, Vorsicht vor Monstern!

– Wettbewerb um das gruseligste Kostüm!

– Wettbewerb um den monströsesten Kuchen (bring deinen Kuchen mit, um teilzunehmen!)

Vor Ort: Foodtruck Tof Pizzette

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir