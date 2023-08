Fête de Proissans Salle des Fêtes Proissans, 2 septembre 2023, Proissans.

Proissans,Dordogne

C’est la traditionnelle fête au village qui vous attend ce premier week-end de septembre !

Repas, feu d’artifice, chasse au trésor, rampeau, manège, course cycliste… Il y en aura pour petits & grands !

Certaines activité sont sur réservation, n’attendez plus, appelez l’amicale laique de Proissans si vous voulez avoir vos places.

SAMEDI 2/9 :

19 H 30 Repas (1 verre d’apéritif / Salade périgourdine / Veau aux girolles avec pommes de terre sarladaise / Fromage / Dessert)

Soirée animée par Mimozas

22 H 30 Feu d’artifice

DIMANCHE 3/9 :

10 H 00 Chasse au Trésor dans le village. En famille ou entre amis, venez résoudre les énigmes imaginées sur- mesure pour notre village ! Plusieurs créneaux de départ – gratuit sur inscrition

11 H 30 Grillades & Sa.

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . EUR.

Salle des Fêtes

Proissans 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The traditional village fête awaits you this first weekend in September!

Meals, fireworks, treasure hunts, rampeau, merry-go-rounds, cycle races… There’s something for everyone!

Call the Amicale Laique de Proissans if you’d like to reserve your place.

SATURDAY 2/9 :

19 H 30 Meal (1 glass of aperitif / Perigord salad / Veal with chanterelle mushrooms and Sarladaise potatoes / Cheese / Dessert)

Evening entertainment by Mimozas

22:30 Fireworks

SUNDAY 3/9 :

10:00 Treasure hunt in the village. With family or friends, come and solve the riddles created especially for our village! Several departure times – free with registration

11:30 Grill & Sausage

La tradicional fiesta del pueblo le espera el primer fin de semana de septiembre

Comidas, fuegos artificiales, búsqueda del tesoro, ramaux, tiovivos, carreras ciclistas… Hay para todos los gustos

No espere más, llame a la Amicale Laique de Proissans si desea reservar su plaza.

SÁBADO 2/9 :

19 H 30 Comida (1 copa de aperitivo / Ensalada del Perigord / Ternera con rebozuelos y patatas Sarladaise / Queso / Postre)

Animación nocturna a cargo de Mimozas

22 H 30 Fuegos artificiales

DOMINGO 3/9 :

10 H 00 Búsqueda del tesoro en el pueblo. En familia o entre amigos, ¡vengan a resolver los enigmas creados especialmente para nuestro pueblo! Varios horarios de salida – gratis con inscripción

11.30 Parrillada y salchichas

Es ist das traditionelle Dorffest, das Sie am ersten Septemberwochenende erwartet!

Essen, Feuerwerk, Schatzsuche, Rampe, Karussell, Fahrradrennen… Es wird für Groß und Klein etwas dabei sein!

Für einige Aktivitäten ist eine Reservierung erforderlich, also rufen Sie die Amicale Laique de Proissans an, wenn Sie einen Platz haben möchten.

SAMSTAG, 2. SEPTEMBER :

19 H 30 Mahlzeit (1 Glas Aperitif / Perigourdine-Salat / Kalbfleisch mit Pfifferlingen und Sarladaise-Kartoffeln / Käse / Dessert)

Abendunterhaltung durch Mimozas

22.30 Uhr Feuerwerk

SONNTAG, 3. SEPTEMBER :

10 H 00 Schatzsuche im Dorf. Lösen Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden die Rätsel, die für unser Dorf maßgeschneidert wurden! Mehrere Startzeiten – kostenlos nach Anmeldung

11.30 Uhr Grillen & Sa

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir