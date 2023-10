Bal Trad Salle des fêtes, Près du pont, Condat-sur-Vézère (24) Bal Trad Salle des fêtes, Près du pont, Condat-sur-Vézère (24), 20 octobre 2023, . Bal Trad Vendredi 20 octobre, 20h30 Salle des fêtes, Près du pont, Condat-sur-Vézère (24) 15 euros pour l’année Bal trad mensuel 3ème vendredi de chaque mois Scène ouverte Initiations possibles si débutants ou nouvelles danses Buvette et tourin en fin de bal Adhésion 15€ pour l’année 2023/2024 source : événement Bal Trad publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Près du pont, Condat-sur-Vézère (24) Salle des fêtes, Près du pont, 24570 Condat-sur-Vézère, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45265 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T00:30:00+02:00

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-21T00:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Salle des fêtes, Près du pont, Condat-sur-Vézère (24) Adresse Salle des fêtes, Près du pont, 24570 Condat-sur-Vézère, France Age max 110 Lieu Ville Salle des fêtes, Près du pont, Condat-sur-Vézère (24) latitude longitude 45.118247;1.231907

Salle des fêtes, Près du pont, Condat-sur-Vézère (24) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//