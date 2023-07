« L’étoile Joyeuse en Fête » Salle des fêtes ( près du Camping) Lestelle-Bétharram, 8 juillet 2023, Lestelle-Bétharram.

Lestelle-Bétharram,Pyrénées-Atlantiques

Vous souvenez vous de Lestelle Betharram d’autrefois ?

L’association Génération Mouvement les Aînés Ruraux vous propose de faire saut dans le passé. Venez découvrir l’exposition photo et les objets du 20ème siècle.

Notamment, des jeux anciens et de nombreuses vidéos (tel que l’inauguration du camp de tourisme en 1991, les fêtes, chorale, la crue exceptionnelle du 18 juin 2013) seront présentés .

A 16h30, la projection du film « Athlète aux mains nues », à la Salle de l’Isarce (derrière la poste) , précédée d’une présentation. (La vie de Saint Michel Garicoïts).

2023-07-08 fin : 2023-07-08 18:00:00. EUR.

Salle des fêtes ( près du Camping)

Lestelle-Bétharram 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you remember the Lestelle Betharram of yesteryear?

The association Génération Mouvement les Aînés Ruraux invites you to take a leap back in time. Come and discover the photo exhibition and objects from the 20th century.

Old games and videos (such as the inauguration of the tourist camp in 1991, the festivities, the choir, the exceptional flood of June 18, 2013) will be presented.

At 4.30pm, the film « Athlète aux mains nues » will be shown at the Salle de l’Isarce (behind the post office), preceded by a presentation. (The life of Saint Michel Garicoïts)

¿Recuerda el Lestelle Betharram de antaño?

La asociación Génération Mouvement les Aînés Ruraux le invita a dar un paso atrás en el tiempo. Venga a descubrir la exposición de fotos y objetos del siglo XX.

También se podrán ver juegos y vídeos antiguos (como la inauguración del campamento turístico en 1991, las fiestas, el coro y la excepcional inundación del 18 de junio de 2013).

A las 16.30 h, se proyectará la película « Athlète aux mains nues » en la Salle de l’Isarce (detrás de Correos), precedida de una presentación. (La vida de Saint Michel Garicoïts)

Erinnern Sie sich noch an das Lestelle Betharram von früher?

Der Verein Génération Mouvement les Aînés Ruraux schlägt Ihnen vor, einen Sprung in die Vergangenheit zu machen. Entdecken Sie die Fotoausstellung und die Gegenstände aus dem 20.

Insbesondere werden alte Spiele und zahlreiche Videos (wie die Einweihung des Touristenlagers im Jahr 1991, Feste, Chor, das außergewöhnliche Hochwasser vom 18. Juni 2013) gezeigt.

Um 16:30 Uhr wird im Salle de l’Isarce (hinter der Post) der Film « Athlète aux mains nues » (Athlet mit bloßen Händen) gezeigt, dem eine Präsentation vorausgeht. (Das Leben des Heiligen Michael Garicoïts)

Mise à jour le 2023-07-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay