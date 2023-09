Fête de la pomme Salle des fêtes Prémilhat, 1 octobre 2023, Prémilhat.

Prémilhat,Allier

Fabrication, dégustation et vente de jus de pommes, vente de pommes au four, boudins noirs & blancs, andouillettes, fromages, foie gras et magret de canard, escargots, vins de Châteaumeillant, confitures, tartes, miel, paniers en osier….

2023-10-01 09:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Salle des fêtes

Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Production, tasting and sale of apple juice, baked apples, black and white puddings, andouillettes, cheeses, foie gras and duck breast, snails, Châteaumeillant wines, jams, pies, honey, wicker baskets?

Producción, degustación y venta de zumo de manzana, manzanas asadas, morcillas, andouillettes, quesos, foie gras y magret de pato, caracoles, vinos Châteaumeillant, mermeladas, tartas, miel, cestas de mimbre..

Herstellung, Verkostung und Verkauf von Apfelsaft, Verkauf von Bratäpfeln, Blut- und Leberwurst, Andouillettes, Käse, Foie Gras und Entenbrust, Schnecken, Weine aus Châteaumeillant, Konfitüren, Kuchen, Honig, Weidenkörbe?

Mise à jour le 2023-09-27 par OTI Vallée du Coeur de France