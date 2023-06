Bal Trad avec Les Genoux Salle des fêtes , Prémilhat (03) Bal Trad avec Les Genoux Salle des fêtes , Prémilhat (03), 2 septembre 2023, . Bal Trad avec Les Genoux Samedi 2 septembre, 21h00 Salle des fêtes , Prémilhat (03) 10 € / 7 € (- 13 ans) Le Comité de Jumelage de Prémilhat (03) organise son premier Bal Trad’ en bonne compagnie avec le groupe Les Genoux! Le samedi 2 septembre 2023 à partir de 21 H à la salle des fêtes de Prémilhat – De 17h30 à 19h00 Initiation animée par le beau Guillaume (Nombre limité de participants, sur inscription au 06.99.63.15.04) – Buvette et petite restauration sur place – Billetterie : 10 € / 7€ (-13 ans) sur billetweb.com (ouverture billetterie le 1er juillet) N’hésitez pas à emmener vos instruments pour un moment de partage musical! source : événement Bal Trad avec Les Genoux publié sur AgendaTrad Salle des fêtes , Prémilhat (03) Rue de l’Église

