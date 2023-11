Exposition vente Mélange Artistique Salle des Fêtes Preignac, 20 novembre 2023, Preignac.

Preignac,Gironde

Exposition de peinture et de photographies à la mairie de Preignac..

2023-11-20 fin : 2023-12-01 17:00:00. EUR.

Salle des Fêtes

Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Painting and photography exhibition at Preignac town hall.

Exposición de pintura y fotografía en el ayuntamiento de Preignac.

Ausstellung von Gemälden und Fotografien im Rathaus von Preignac.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cadillac-Podensac