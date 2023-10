MIOBA Salle des fêtes Précigné, 28 février 2024, Précigné.

MIOBA Mercredi 28 février 2024, 15h00 Salle des fêtes Tarif plein : 8 € / Tarif réduit : 5 € / Tarif enfant : 5 €

Éléphanteau, Mioba grandit sur les plaines du Kilimandjaro, guidée par les plus grands dans les chemins qu’elle emprunte. Au fil des années et des saisons, Mioba grandit et devient à son tour la plus ancienne, celle qui guide dorénavant le troupeau… Cherchant à comprendre les liens que l’homme entretient avec la nature sauvage, la Compagnie Fais pas ci, Fais pas ça a choisi d’aborder cette histoire de la vie sous la forme d’un conte musical, sensible et délicat. Usant de la voix, du piano, de la contrebasse et de la sanza, Daisy et Florent Havard nous font voyager au cœur de l’Afrique. Leurs chansons, tantôt douces, tantôt chaloupées, nous plongent dans les pas de Mioba. De sa naissance à la fin de sa vie, nous suivons cet animal merveilleux, symbole de sagesse et de mémoire. Une bulle de douceur et de tendresse !

Accompagner la création

Membre du Réseau Départemental Jeune Public, L’Entracte est attachée au travail des compagnies du territoire. En octobre 2022, la Compagnie sarthoise Fais pas ci, fais pas ça peaufinait les derniers détails de son conte musical MIOBA devant une classe de Parcé-sur-Sarthe. C’est avec plaisir que nous les programmons cette saison.

Distribution

Composition musicale Daisy, Florent Havard | Interprétation Daisy, Florent Havard | Illustration Céline Castaing | Création lumière Pascal Monneau | Regard extérieur Annabelle Tison

Salle des fêtes 72300 Précigné Précigné 72300 La Maison du Garde Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lentracte-sable.fr/mioba/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@lentracte-sable.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lentracte-sable.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 43 62 22 22 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T15:00:00+01:00 – 2024-02-28T15:45:00+01:00

2024-02-28T15:00:00+01:00 – 2024-02-28T15:45:00+01:00

© Florent Havard