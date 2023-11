Marché de Noël Salle des Fêtes Pouydesseaux, 2 décembre 2023, Pouydesseaux.

Pouydesseaux,Landes

Pour vous aider à remplir la hotte du père Noël, l’association Pouydesseaux culture et bonne humeur vous invite à découvrir le marché de Noël qu’elle organise dans la salle sports et loisirs. Une vingtaine d’artisans créateurs et de produits de bouche régaleront vos yeux et vos papilles. Venez nombreux passer un agréable moment en famille. ».

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Salle des Fêtes

Pouydesseaux 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



To help you fill Santa’s sack, the Pouydesseaux culture et bonne humeur association invites you to discover the Christmas market it is organizing in the sports and leisure hall. Around twenty creative craftspeople and food products will delight your eyes and taste buds. We look forward to seeing you and your family there

Para ayudarle a llenar el saco de Papá Noel, la asociación Pouydesseaux Culture et Bonne Humour organiza un mercado navideño en la Salle Sports et Loisirs. Una veintena de artesanos creativos y productos alimentarios deleitarán su vista y su paladar. Venga uno, vengan todos a pasar un momento agradable en familia »

Um Ihnen dabei zu helfen, den Sack des Weihnachtsmannes zu füllen, lädt Sie der Verein Pouydesseaux culture et bonne humeur dazu ein, den Weihnachtsmarkt zu entdecken, den er in der Sport- und Freizeithalle organisiert. Rund zwanzig Kunsthandwerker, die Kunstwerke herstellen und Produkte für den Gaumen anbieten, werden Ihre Augen und Ihren Gaumen verwöhnen. Kommen Sie zahlreich und verbringen Sie einen angenehmen Moment mit Ihrer Familie »

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Mont-de-Marsan