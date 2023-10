Circuit découverte, rites et symboles de l’eau dans la tradition limousine avec Jean-François Vignaud de La Quinzaine d’Octobre « Au fil de l’eau » Salle des fêtes pour covoiturage Saint-Mathieu, 21 octobre 2023, Saint-Mathieu.

Saint-Mathieu,Haute-Vienne

Durant la Quinzaine d’Octobre » Au fil de l’eau » organisée par l’association Culture en Tête de Saint Mathieu, rendez-vous samedi 20 octobre à 10h, partez à la découverte des usages, rites et symbolique de l’eau dans la tradition limousine avec Jean-François Vignaud aux alentours de Saint Mathieu. Entre moulins, rigoles, fontaines etc… L’Ouest Limousin regorge de points d’eau et de mystères. N’oubliez pas votre pique-nique ! Retrouvez le programme complet dans les accueils de l’Office de Tourisme Ouest Limousin..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

Salle des fêtes pour covoiturage

Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



During the October fortnight « Au fil de l’eau » organized by the Culture en Tête association in Saint Mathieu, join Jean-François Vignaud on Saturday October 20 at 10am to discover the uses, rituals and symbolism of water in the Limousin tradition around Saint Mathieu. Between mills, ditches, fountains and more… West Limousin is full of water features and mysteries. Don’t forget your picnic! The full program is available from the West Limousin Tourist Office.

Durante la quincena de octubre « Au fil de l’eau » organizada por la asociación Culture en Tête de Saint Mathieu, únase a Jean-François Vignaud el sábado 20 de octubre a las 10 h para descubrir los usos, rituales y simbolismo del agua en la tradición lemosina de los alrededores de Saint Mathieu. Entre molinos, acequias, fuentes, etc… El Oeste de Lemosín está lleno de elementos y misterios relacionados con el agua. ¡No olvide su picnic! El programa completo está disponible en la Oficina de Turismo de Lemosín Occidental.

Während der Oktoberwoche « Au fil de l’eau », die von der Vereinigung Culture en Tête in Saint Mathieu organisiert wird, treffen wir uns am Samstag, den 20. Oktober um 10 Uhr. Entdecken Sie mit Jean-François Vignaud in der Umgebung von Saint Mathieu die Bräuche, Riten und Symbolik des Wassers in der limousinischen Tradition. Zwischen Mühlen, Wasserrinnen, Brunnen etc. Der Westen des Limousin ist voller Wasserstellen und Geheimnisse. Vergessen Sie Ihr Picknick nicht! Das vollständige Programm finden Sie in den Empfangsstellen des Office de Tourisme Ouest Limousin.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Ouest Limousin