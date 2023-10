Concert d’Hiver Harmonie de Cosne Salle des fêtes POUILLY SUR LOIRE Catégorie d’Évènement: Pouilly-sur-Loire Concert d’Hiver Harmonie de Cosne Salle des fêtes POUILLY SUR LOIRE, 10 décembre 2023, POUILLY SUR LOIRE. Concert d’Hiver Harmonie de Cosne Dimanche 10 décembre, 16h00 Salle des fêtes Concert d’Hiver Harmonie de Cosne Salle des fêtes 4 place de la République , 58150 POUILLY SUR LOIRE POUILLY SUR LOIRE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

