Noël au Boulvé Salle des Fêtes Porte-du-Quercy, 23 décembre 2023, Porte-du-Quercy.

Porte-du-Quercy Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 10:00:00

fin : 2023-12-23 17:00:00

Venez nombreux célébrer Noël au Boulvé!

Au programme : visite du Père Noël et photos, activités dessin, vin chaud et châtaignes.

A la Salle des Fêtes de 10h à 17h.

Organisé par le Comité des Fêtes, l’adhésion est comprise..

Salle des Fêtes

Porte-du-Quercy 46800 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Cahors – Vallée du Lot