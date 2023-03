Mini-café de l’audition Salle des Fêtes Pontorson Catégories d’Évènement: Manche

Mini-café de l’audition Salle des Fêtes, 28 mars 2023, Pontorson. Mini-café de l’audition Mardi 28 mars, 10h00, 14h00 Salle des Fêtes GRATUIT SUR INSCRIPTION L’ADSM Surdi 50, (l’association des devenus sourds et malentendants) en partenariat avec le Clic du Sud Manche et le Service de l’Aidant Bus proposent de participer, dans une ambiance conviviale à un mini-café de l’audition et d’en profiter pour effectuer un dépistage auditif gratuit.

Ce moment sera aussi l’occasion d’échanger, de partager et de s’informer sur les solutions qui existent pour que la perte d’autonomie ne devienne pas un handicap au quotidien.

Pendant le dépistage, l'accompagnant pourra être accueilli au sein de l'Aidant bus (Espace Ressources pour les Aidants). Salle des Fêtes 2 Place de l'Hôtel de Ville 50170 PONTORSON

