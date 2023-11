Téléthon 2023 « Muscle ton téléthon » Salle des Fêtes Pontenx-les-Forges, 9 décembre 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

Parce que BOUGER est un privilège, relevons, ENSEMBLE, le défi de cette édition 2023 : 639 participants pour 639 muscles !

Programme complet sur le site internet du club https://www.gympontenx.org/téléthon ou sur demande par mail gym.pontenx@orange.fr

Informations complémentaires : Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32

Restauration possible le midi sur Saint Paul en Born.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Salle des Fêtes

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Because MOVING is a privilege, let’s take up the challenge of this 2023 edition TOGETHER: 639 participants for 639 muscles!

Full program on the club’s website https://www.gympontenx.org/téléthon or on request by e-mail gym.pontenx@orange.fr

Catering available at lunchtime in Saint Paul en Born

Porque MOVERSE es un privilegio, superemos JUNTOS el reto de 2023: ¡639 participantes para 639 músculos!

Programa completo en el sitio web del club https://www.gympontenx.org/téléthon o previa solicitud por correo electrónico gym.pontenx@orange.fr

Más información: Sylvie Agesta, Educadora Deportiva 07.87.68.71.32

Catering disponible a mediodía en Saint Paul en Born

Weil BEWEGUNG ein Privileg ist, nehmen wir GEMEINSAM die Herausforderung dieser Ausgabe 2023 an: 639 Teilnehmer für 639 Muskeln!

Vollständiges Programm auf der Website des Clubs https://www.gympontenx.org/téléthon oder auf Anfrage per E-Mail gym.pontenx@orange.fr

Weitere Informationen: Sylvie Agesta, Sportlehrerin 07.87.68.71.32

Verpflegung am Mittag in Saint Paul en Born möglich

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Mimizan