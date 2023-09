Fête d’Halloween Salle des fêtes Pontenx-les-Forges, 28 octobre 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

Concours déguisement adultes et enfants

Concours de citrouille

Karaoke

Goûter offert pour les enfants

Porte à porte

Buvette sur place

Food truck le soir.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 00:00:00. .

Salle des fêtes

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Disguise contest for adults and children

Pumpkin contest

Karaoke

Snacks for children

Door to door

Refreshments on site

Food truck in the evening

Concurso de disfraces para adultos y niños

Concurso de calabazas

Karaoke

Merienda para niños

Puerta a puerta

Refrescos in situ

Camión de comida por la noche

Kostümwettbewerb für Erwachsene und Kinder

Kürbis-Wettbewerb

Karaoke

Kostenloser Imbiss für die Kinder

Tür an Tür

Getränke vor Ort

Foodtruck am Abend

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Mimizan