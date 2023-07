Découverte Gym Douce Salle des Fêtes Pontenx-les-Forges, 13 septembre 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

La gym douce met le corps en mouvement et le fait travailler dans son ensemble. Elle améliore les capacités physiques (force, souplesse, équilibre, coordination, posture …) sans aucun traumatisme. Les activités utilisées sont le Pilates « doux », le stretching, les automassages, la relaxation, les techniques respiratoires …

Encadrement : Educateur Sportif diplômé d’Etat formé en Pilates, Body Zen, Relaxation et automassage

La séance en images : https://youtu.be/ivZjqEffGJg.

2023-09-13 fin : 2023-09-13 08:30:00. EUR.

Salle des Fêtes

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Gentle gymnastics sets the body in motion and makes it work as a whole. It improves physical capacities (strength, flexibility, balance, coordination, posture, etc.) without any trauma. Activities include « gentle » Pilates, stretching, self-massage, relaxation and breathing techniques

Supervision: State-certified sports instructor trained in Pilates, Body Zen, relaxation and self-massage

Pictures of the session: https://youtu.be/ivZjqEffGJg

La gimnasia suave pone el cuerpo en movimiento y lo hace funcionar como un todo. Mejora las capacidades físicas (fuerza, flexibilidad, equilibrio, coordinación, postura, etc.) sin provocar traumatismos. Las actividades utilizadas son Pilates « suave », estiramientos, automasaje, relajación, técnicas de respiración, etc

Supervisión: instructor deportivo certificado por el Estado y formado en Pilates, Body Zen, relajación y automasaje

Fotos de la sesión: https://youtu.be/ivZjqEffGJg

Die sanfte Gymnastik bringt den Körper in Bewegung und trainiert ihn als Ganzes. Sie verbessert die körperlichen Fähigkeiten (Kraft, Beweglichkeit, Gleichgewicht, Koordination, Körperhaltung?) ohne jegliche Traumata. Es werden « sanftes » Pilates, Stretching, Selbstmassagen, Entspannung, Atemtechniken? eingesetzt

Betreuung: Staatlich geprüfter Sportlehrer, der in Pilates, Body Zen, Entspannung und Selbstmassage ausgebildet ist

Die Sitzung in Bildern: https://youtu.be/ivZjqEffGJg

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Mimizan