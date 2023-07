Découverte Pilates Salle des Fêtes Pontenx-les-Forges, 12 septembre 2023, Pontenx-les-Forges.

Pontenx-les-Forges,Landes

Basé autour de 6 principes : centrage, concentration, contrôle, précision, respiration et fluidité, le Pilates allie la respiration et le renforcement des muscles profonds. A la fois « doux » et exigeant, le Pilates nécessite de la précision dans les mouvements. C’est une activité qui permet de se muscler en profondeur, d’améliorer sa posture, de soulager ses douleurs de dos, de rééduquer son périnée, d’avoir une meilleure connaissance de son corps …

Encadrement : Educateur Sportif diplômé d’Etat formé en Pilates

La séance en images : https://youtu.be/j2XZ62mi5-U.

2023-09-12 fin : 2023-09-12 11:10:00. EUR.

Salle des Fêtes

Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Based on 6 principles: centering, concentration, control, precision, breathing and fluidity, Pilates combines breathing and deep muscle strengthening. Both « gentle » and demanding, Pilates requires precision in movement. It’s an activity that allows you to build deep muscles, improve your posture, relieve back pain, re-educate your perineum, gain a better understanding of your body…

Supervision: State-certified sports instructor with Pilates training

Images of the session: https://youtu.be/j2XZ62mi5-U

Basado en 6 principios: centrado, concentración, control, precisión, respiración y fluidez, Pilates combina la respiración y el fortalecimiento muscular profundo. A la vez « suave » y exigente, el Pilates requiere precisión en los movimientos. Es una actividad que permite fortalecer los músculos profundos, mejorar la postura, aliviar los dolores de espalda, reeducar el perineo, comprender mejor el cuerpo…

Supervisión: instructor deportivo certificado por el Estado y formado en Pilates

Imágenes de la sesión: https://youtu.be/j2XZ62mi5-U

Pilates basiert auf sechs Prinzipien: Zentrierung, Konzentration, Kontrolle, Präzision, Atmung und Flüssigkeit. Es verbindet die Atmung mit der Stärkung der Tiefenmuskulatur. Pilates ist sowohl « sanft » als auch anspruchsvoll und erfordert präzise Bewegungen. Es ist eine Aktivität, mit der Sie Ihre Muskeln in der Tiefe aufbauen, Ihre Haltung verbessern, Rückenschmerzen lindern, Ihren Beckenboden rehabilitieren, Ihren Körper besser kennenlernen …

Betreuung: Staatlich geprüfter Sportlehrer mit Pilates-Ausbildung

Die Sitzung in Bildern: https://youtu.be/j2XZ62mi5-U

