Soirée solidaire avec l’Ukraine Salle des fêtes Pontacq, 2 décembre 2023, Pontacq.

Pontacq,Pyrénées-Atlantiques

Le collectif Pontacq Solidarité Ukraine organise une grande soirée solidaire.

animée par un groupe vocal traditionnel. Un repas ukrainien sera servi et préparé par une famille accueillie à Pontacq Au cours de cette soirée, chaque association présentera ses activités et ses projets avec une projection photos et vidéos des derniers convois humanitaires..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle des fêtes

Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Pontacq Solidarité Ukraine collective is organizing a big evening of solidarity.

with a traditional vocal group. A Ukrainian meal will be served, prepared by a family welcomed in Pontacq. During the evening, each association will present its activities and projects? with a photo and video projection of the latest humanitarian convoys.

El colectivo Pontacq Solidarité Ukraine organiza una gran velada solidaria.

la velada estará animada por un grupo vocal tradicional. Se servirá una comida ucraniana preparada por una familia acogida en Pontacq. Durante la velada, cada asociación presentará sus actividades y proyectos… con una proyección de fotos y vídeos de los últimos convoyes humanitarios.

Das Kollektiv Pontacq Solidarité Ukraine organisiert einen großen Solidaritätsabend.

er wird von einer traditionellen Gesangsgruppe gestaltet. Im Laufe des Abends wird jeder Verein seine Aktivitäten und Projekte vorstellen?mit einer Foto- und Videoprojektion der letzten humanitären Konvois.

