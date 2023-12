Stage Chant et Danse Traditionnelle Salle des fêtes, Pommiers (36) Stage Chant et Danse Traditionnelle Salle des fêtes, Pommiers (36), 6 avril 2024 13:00, . Stage Chant et Danse Traditionnelle Samedi 6 avril 2024, 15h00 Salle des fêtes, Pommiers (36) Programme Stage de pratiques musicales par le chant et la danse traditionnelle animé par Catherine Gaiffe et Solange Panis Un autre stage sera proposé à Cuzion le 12 Octobre 2024. Séance ouverte à toutes et à tous à partir de 10 ans (enfant accompagné) débutants ou confirmés. L’idée est de permettre à chacun dans la mesure de ses capacités, de connaître le plaisir de danser et chanter ensemble sans sacrifier la qualité et le sérieux de l’apprentissage. Informations et réservation (obligatoire) auprès du secrétariat de l’EIMD Rose Féart 29, rue Victor Hugo 36200 Argenton-sur-Creuse 02 54 01 11 57 source : événement Stage Chant et Danse Traditionnelle publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Pommiers (36) 27, Rue Grande

Salle des fêtes, 36190 Pommiers, France

2024-04-06T15:00:00+02:00 – 2024-04-06T19:00:00+02:00

Détails Heure : 13:00 Autres Lieu Salle des fêtes, Pommiers (36) Adresse 27, Rue Grande Salle des fêtes, 36190 Pommiers, France

