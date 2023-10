Lecture spectacle « En attendant Bojangles » – Cie Les Voix du Caméléon Salle des fêtes Pomarède, 3 décembre 2023, Pomarède.

Pomarède,Lot

L’association Goujoun’Art vous propose une lecture/spectacle intitulée « En attendant Bojangles » par la Cie Les Voix du Caméléon .

C’est une histoire d’amour fou, un premier roman qui veut « botter le cul à la raison ».

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis..

2023-12-03 17:00:00 fin : 2023-12-03 . 8 EUR.

Salle des fêtes

Pomarède 46250 Lot Occitanie



The Goujoun’Art association presents a reading/show entitled « En attendant Bojangles » (Waiting for Bojangles) by the Cie Les Voix du Caméléon.

It’s a crazy love story, a first novel that wants to « kick reason in the ass ».

As their son looks on in wonder, they dance to Nina Simone’s « Mr. Bojangles ». Their love is magical, dizzying, a perpetual feast. At home, there’s only room for pleasure, fantasy and friends.

La asociación Goujoun’Art organiza una lectura/espectáculo titulada « En attendant Bojangles » (Esperando a Bojangles), de Les Voix du Caméléon.

Es una loca historia de amor, una primera novela que quiere « dar una patada en el culo a la razón ».

Ante la mirada maravillada de su hijo, bailan al ritmo de « Mr. Bojangles » de Nina Simone. Su amor es mágico, vertiginoso, una celebración perpetua. En su casa sólo hay lugar para el placer, la fantasía y los amigos.

Der Verein Goujoun’Art bietet Ihnen eine Lesung/Schauspiel mit dem Titel « En attendant Bojangles » von der Cie Les Voix du Caméléon an.

Es ist eine verrückte Liebesgeschichte, ein erster Roman, der « der Vernunft in den Arsch treten » will.

Unter den staunenden Augen ihres Sohnes tanzen sie zu Nina Simones « Mr. Bojangles ». Ihre Liebe ist magisch, schwindelerregend, ein immerwährendes Fest. Bei ihnen ist nur Platz für Spaß, Fantasie und Freunde.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Cazals-Salviac