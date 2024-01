Salon de l’habitat Salle des fêtes Ploërmel, samedi 23 mars 2024.

Ploërmel Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Près de 50 exposants proposent des solutions pour la construction, la rénovation et les économies d’énergie, les aménagements extérieurs, la décoration, et d’autres secteurs d’activités encore. Ce salon se déroule à la salle des fêtes de Ploërmel et sous chapiteau. Tous les secteurs d’activités autour de la maison sont présents, avec des nouveautés et beaucoup d’entreprises locales.

10h à 18h00

Salle des fêtes rue du Général Girault

Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne



