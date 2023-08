SALON BIEN ÊTRE BIOCREATIF Salle des fêtes – Pleumartin Pleumartin Catégories d’Évènement: Pleumartin

Vienne SALON BIEN ÊTRE BIOCREATIF Salle des fêtes – Pleumartin Pleumartin, 17 septembre 2023, Pleumartin. SALON BIEN ÊTRE BIOCREATIF Dimanche 17 septembre, 10h00 Salle des fêtes – Pleumartin Entrée libre Prendre soin de soi, de son environnement, de son alimentation, de ses émotions, de ses énergies.

Naturopathie, sophrologie, musicothérapie, massage, yoga, ayurvéda, zéro déchets, alimentation bio, lithothérapie, shiatsu, géobiologie, fabriquer ses produits d’entretien, …

Conférences et ateliers

http://soins-bio-energie.fr/salon/ Salle des fêtes – Pleumartin 3 place de l'hotel de ville 86450 pleumartin Pleumartin 86450 Vienne Nouvelle-Aquitaine

