Les Femmes de Barbe Bleue Salle des fêtes Pléguien

Pléguien Les Femmes de Barbe Bleue Salle des fêtes Pléguien, 9 février 2024, Pléguien.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 22:30:00 . Dans le cabinet secret de Barbe Bleue, il y a toutes les femmes qu’il a aimées puis assassinées. Elles nous racontent leurs vécus: l’excitation au début, comment elles se sont fait séduire, comment elles ont été piégées, pourquoi elles n’ont pas pu ou su s’enfuir. Ensemble, en rejouant leurs histoires, elles tentent de trouver comment elles auraient pu échapper à leur destin, en vue d’une libération posthume.

Dans chaque récit, la force des mots et la puissance du jeu s’attachent à analyser sans complaisance le monde dans lequel nous vivons. Une façon d’explorer les voies de la violence et leurs liens avec nos sociétés contemporaines Avec les comédiennes : Marie Duros, Catherine Goument, Sarah Lentier, Émilie Gaudin, Katell Rodriguez. Claude Le Diuzet Metteur en scène.

A partir de 15 ans. Nombre de places limité, réservation conseillée au 06 61 78 26 47 .

Salle des fêtes

Pléguien 22290 Côtes-d’Armor Bretagne

