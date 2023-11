Salon du bien-être et des thérapies alternatives Salle des fêtes Plazac Catégories d’Évènement: Dordogne

Plazac Salon du bien-être et des thérapies alternatives Salle des fêtes Plazac, 25 novembre 2023, Plazac. Plazac,Dordogne Conférences, ateliers, yoga Yin, restauration bio, concert Pop Rock, jeux pour enfants

Organisé par l’association Créative.

2023-11-25 fin : 2023-11-26 20:00:00. EUR.

Salle des fêtes

Plazac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Conferences, workshops, Yin yoga, organic food, Pop Rock concert, children’s games

Organized by the association Créative Conferencias, talleres, Yin yoga, comida ecológica, concierto de Pop Rock, juegos para niños

Organizado por la asociación Créative Konferenzen, Workshops, Yin-Yoga, Bio-Restaurants, Pop-Rock-Konzert, Spiele für Kinder

Organisiert von der Association Créative

