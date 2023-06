Festival théâtre et humour – Poupoupidou Salle des fêtes Plateau d’Hauteville, 1 août 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

A l’occasion du festival de théâtre, venez voir le conte visuel poétique et sonore « Poupoupidou » à la salle des fêtes de Thézillieu !.

2023-08-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-01 16:40:00. EUR.

Salle des fêtes Thézillieu

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



For the theater festival, come and see the visual, poetic and sound tale « Poupoupidou » at Thézillieu village hall!

En el marco del festival de teatro, venga a ver el cuento visual, poético y sonoro « Poupoupidou » en la sala de fiestas de Thézillieu

Anlässlich des Theaterfestivals können Sie sich das poetische und akustische visuelle Märchen « Poupoupidou » im Festsaal von Thézillieu ansehen!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey