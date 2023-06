Festival théâtre et humour – Les fourberies de Scapin Salle des fêtes Plateau d’Hauteville, 31 juillet 2023, Plateau d'Hauteville.

Plateau d’Hauteville,Ain

Nominé aux Molières en 2017 dans la catégorie « meilleur spectacle jeune public », les fourberies de Scapin débarquent au Plateau d’Hauteville. Un spectacle à découvrir absolument !.

2023-07-31 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-31 22:00:00. EUR.

Salle des fêtes Thézillieu

Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Nominated at the Molières in 2017 in the « best show for young audiences » category, Les fourberies de Scapin arrives at the Plateau d’Hauteville. A must-see show!

Nominado en los Molières en 2017 en la categoría « mejor espectáculo para público joven », Les fourberies de Scapin llegan al Plateau d’Hauteville. ¡Un espectáculo imprescindible!

Nominiert für die Molières im Jahr 2017 in der Kategorie « Beste Aufführung für junges Publikum », kommen die Fourberies de Scapin auf das Plateau d’Hauteville. Eine Aufführung, die Sie unbedingt entdecken sollten!

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme du Haut-Bugey