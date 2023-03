Journée rando, initiation et bal folk en Bugey Salle des fêtes, Plateau d’Hauteville (01)

Journée rando, initiation et bal folk en Bugey Salle des fêtes, Plateau d’Hauteville (01), 8 avril 2023, . Journée rando, initiation et bal folk en Bugey Samedi 8 avril, 10h00 Salle des fêtes, Plateau d’Hauteville (01) Au chapeau Louv’Folk en partenariat avec les associations « Les fous du Caillou » d’Hostiaz et Sofolk de Douvres 10h Randonnée locale (RdV au centre du village) 12h30 Pique-nique tiré du sac 14h Initiation gratuite aux danses de bal folk ou randonnée locale 16h Bal folk (au chapeau) des familles animé par un groupe local bugiste 18h30 Repas partagé des spécialités de chacun 20h30 Bal folk (au chapeau) animé par 3 groupes locaux bugistes Coordonnées GPS de la salle des fêtes d’Hostiaz (01110) GPS 45.90151354711744, 5.534934086368515 Pour plus d’informations contacter Laura au 06 88 02 71 04 (lauranaudin21@gmail.com) source : événement Journée rando, initiation et bal folk en Bugey publié sur AgendaTrad Salle des fêtes, Plateau d’Hauteville (01) D103, Centre village Hostiaz 01110 Salle des fêtes, 01110 Plateau d’Hauteville, France [{« link »: « mailto:lauranaudin21@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41817 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

